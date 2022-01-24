Не верят во вторжение России: Венгрия не будет эвакуировать своих дипломатов из Украины

Венгрия пока не собирается эвакуировать своих дипломатов из Украины. Как заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, изменения в туристических советах также не стоят на повестке дня.

Такую позицию Сийярто высказал во время перерыва Совета ЕС по иностранным делам 24 января.

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В то же время Сийярто подчеркнул, что сейчас следует избегать новой холодной войны.

Поскольку она уже имела трагические последствия в Центральной Европе. Мы не хотим стать жертвой любого конфликта Востока и Запада,

– сказал Сийярто.

Он отметил, что правительство Венгрии выступает против любых шагов, которые бы обострили ситуацию, но поддерживает:

дипломатические усилия,

меры по урегулированию конфликта путем переговоров,

прямые переговоры вместо информационно-разъяснительной работы.

Эвакуация дипломатов из Украины

На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину США, Великобритания, Австралия, Германия и Япония приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов. В то же время многие страны заявили, что не будут высылать своих дипломатов из Украины.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.