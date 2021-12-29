Не верю в сценарии предательства, – политолог предположил результаты переговоров США и России

США и Россия 10 января проведут переговоры по ситуации у границ Украины. Однако украинской стороне не стоит волноваться, что за ее спиной договорятся о каких-то сценариях предательства.

Об этом рассказал политолог и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала. Сейчас для Украины важнее всего, чтобы Россия прекратила бряцать оружием и нагнетать ситуацию на Донбассе.

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Мусиенко предположил, что переговоры с Россией закончатся поддержкой суверенитета Украинского государства со стороны международных партнеров и его права самостоятельно принимать решения относительно вступления в НАТО и членства в Евросоюзе.

Именно это было бы для Украины положительным результатом.

Я не верю в сценарии предательства, о которых говорят, хотя бы потому, что большинство украинцев, которые выходили на революции и не только, этого не хотят и не допустят. Любые сценарии измены просто продавить через общество, а дальше через другие органы государственной власти невозможно. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Учитывая это, не стоит волноваться, что за спиной Украины о чем-то договорятся. Однако это не значит, что украинской власти надо расслабляться.

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Мусиенко предположил, какие результаты будут иметь переговоры США и России: смотрите видео

Что этому предшествовало