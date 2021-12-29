Не верю в сценарии предательства, – политолог предположил результаты переговоров США и России
Источник:24 канал
США и Россия 10 января проведут переговоры по ситуации у границ Украины. Однако украинской стороне не стоит волноваться, что за ее спиной договорятся о каких-то сценариях предательства.
Об этом рассказал политолог и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала. Сейчас для Украины важнее всего, чтобы Россия прекратила бряцать оружием и нагнетать ситуацию на Донбассе.
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Мусиенко предположил, что переговоры с Россией закончатся поддержкой суверенитета Украинского государства со стороны международных партнеров и его права самостоятельно принимать решения относительно вступления в НАТО и членства в Евросоюзе.
Именно это было бы для Украины положительным результатом.
Я не верю в сценарии предательства, о которых говорят, хотя бы потому, что большинство украинцев, которые выходили на революции и не только, этого не хотят и не допустят. Любые сценарии измены просто продавить через общество, а дальше через другие органы государственной власти невозможно.
Учитывая это, не стоит волноваться, что за спиной Украины о чем-то договорятся. Однако это не значит, что украинской власти надо расслабляться.
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Мусиенко предположил, какие результаты будут иметь переговоры США и России: смотрите видео
Что этому предшествовало
- США и Россия определились с датой переговоров по ситуации возле украинских границ. Они состоятся 10 января 2022 года.
- Джозеф Байден конкретно не сказал, встретится ли в это время с Владимиром Путиным. На вопрос о возможной встрече президент США ответил: "Увидим".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее подчеркнул, что "за спиной Украины ничего не будут решать". В случае разговора с Путиным, Байден обязательно свяжется и с президентом Украины.