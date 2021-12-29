Про це розповів політолог та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу. Наразі для України найважливіше, щоб Росія припинила брязкати зброєю й нагнітати ситуацію на Донбасі.

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Мусієнко припустив, що перемовини з Росією закінчаться підтримкою суверенітету української держави з боку міжнародних партнерів та її права самостійно ухвалювати рішення щодо вступу в НАТО та членства у Євросоюзі.

Саме це було б для України позитивним результатом.

Я не вірю у сценарії зради, про які говорять, хоча б через те, що більшість українців, які виходили на революції й не тільки, цього не хочуть й не допустять. Будь-які сценарії зради просто протиснути через суспільство, а далі через інші органи державної влади неможливо. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Зважаючи на це, не варто хвилюватися, що за спиною України про щось домовляться. Однак це не означає, що українській владі треба розслаблятися.

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Що цьому передувало