Не верьте пропаганде, у нас около 10 тысяч погибших – оккупант обратился к россиянам
Источник:СБУ
Российский оккупант решил рассказать правду близким из России. Правда, уже после попадания в украинский плен.
Танкист-захватчик записал видео, где призвал своих родных не доверять ни одному слову, которое звучит на российском телевиденит, потому что кремлевские власти намеренно промывают мозги ложью.
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Оккупант признается, что Россия – агрессор, их войска бьют по гражданским и убивают детей. В то же время, говорит, что для него пленение это "единственный шанс на выживание".
Не верьте российской пропаганде! Нас не около десяти, нас около десяти тысяч человек погибли! Мы сами виноваты,
– говорит оккупант.
Жить он будет, но безнаказанным – не останется!
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