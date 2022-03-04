Танкіст-загарбник записав відео, де закликав своїх рідних не довіряти жодному слову, яке лунає із російського телебачення, бо кремлівська влада навмисно промиває мізки брехнею.

Увага МАГАТЕ спростувала фейк окупантів про розробку Україною ядерної зброї

Окупант зізнається, що Росія – агресор, їхні війська б'ють по цивільним та вбивають дітей. Водночас каже, що для нього полон це – "єдиний шанс на виживання".

Не верьте российской пропаганде! Нас не около десяти, нас около десяти ТЫСЯЧ человек погибли! Мы сами виноваты,

– говорить окупант.

У СБУ додали, що жити він буде, але безкарним – не залишиться!

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