"Не видим их, к счастью": российских пропагандистов отделили от украинских СМИ в Стамбуле
В Стамбуле продолжаются переговоры между украинской и российской делегациями относительно войны в Украине. За процессом следят украинские СМИ, в то же время российские пропагандисты были отделены.
Об этом рассказала журналистка 24 канала Дария Кудимова, которая сейчас находится в Стамбуле.
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Российских журналистов отделили
Российские журналисты, которые озвучивают пропаганду Кремля, тоже работают на переговорах, однако украинские журналисты их не видели.
Мы их не видим, к счастью, потому что это было бы очень сложно. Нас разъединили, мы не знаем, в каком именно они месте… Не могу сказать, что их изолировали от других, это, на мой взгляд, такие меры безопасности, чтобы украинским журналистам было комфортно работать,
– говорит Дарья Кудимова.
А вот международные журналисты, по ее словам, ждут прямо на улице, там они обустроят импровизированные съемочные площадки. Ведущая 24 канала добавила, что на турецких телеканалах тоже главный вопрос – это переговоры между Украиной и Россией.
Какие вопросы поднимает Украина на переговорах
К журналистам подошли представители украинской делегации и рассказали, что сейчас обсуждается на переговорах.
- Как отметил Михаил Подоляк, вопрос №1 – это гарантия безопасности для Украины на международном уровне.
- Вопрос №2 – это прекращение огня для гуманитарных коридоров. Так как из некоторых городов нельзя эвакуировать людей или довезти им гуманитарную помощь.
- Вопрос №3 – это обращение с военнопленными. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что юристы будут тщательно заниматься теми военными преступлениями, которые уже произошли, чтобы наказать виновных.
Подоляк добавил, что речь идет о расследовании преступлений как с российской, так и с украинской стороны.
Детали от Дарьи Кудимовой по поводу переговоров в Стамбуле:
К слову, встреча проходит в президентском дворце Долмабахче, она началась чуть позже 10:00. Стороны не пожали друг другу руки. Украинская делегация пришла первой. Когда приехали россияне, то украинцы с ними даже не поздоровались.
Добавим, что украинскую делегацию представляют Давид Арахамия, Алексей Резников, Михаил Подоляк, Андрей Костин, Кирилл Тимошенко, Рустем Умеров, Николай Точицкий.
Интересно – Украинская делегация рассказала, какие вопросы обсуждают с Россией: