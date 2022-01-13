Не видно сил, которые должны были осуществлять оккупацию – CIT о войсках России у границ Украины
Источник:НВ
Россия сейчас в основном перебросила к украинским границам военную технику. Личного состава государства-агрессора вблизи линии разграничения пока нет.
Об этом сообщил исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов в эфире "Радио НВ".
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Нет больших палаточных городков, нет полевых госпиталей. Мы пока что не наблюдаем, например, переброски десантных частей, которые должны бы иметь какую-то серьезную роль, если это будет масштабное наступление,
– сказал он.
Кирилл Михайлов указал: "пока не видно тех сил, которые должны осуществлять оккупацию, если речь идет о масштабной операции. Это должны быть войска нацгвардии, военная полиция. Их нет".
"Если какая-то операция готовится в ближайшие дни – недели, это будет что-то ограниченное, скорее всего, на территории Донецкой, Луганской областей", – добавил исследователь Conflict Intelligence Team.
Войска России у границ Украины
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