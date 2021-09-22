Не вижу намеков, что в деле существуют доказательства, – адвокат Антоненко об убийстве Шеремета

В суде представлено всего 27 томов дела по убийству Павла Шеремета. Из них назвать "доказуемыми" можно лишь 2 – 3 документа.

Хотя в 2019 году звучали анонсы, что было исследовано тонны бумаг и какие-то прослушивания. Об этом в эфире 24 канала рассказал Дмитрий Круговой – адвокат Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста.

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Круговой: не было ничего представлено, кроме экспертизы походки

По его словам, не было ничего представлено, кроме экспертизы походки. По ее результатам якобы по походке эксперты идентифицировали некие психологические признаки, которые потом сопоставили.

Эти действия провел британский эксперт Айван Бирч. Круговой вспомнил, Скотленд-Ярд ответил стороне защиты, что такие экспертизы действительно используют в Великобритании, но исключительно как вспомогательный инструмент в исключении определенных лиц из круга подозреваемых.

Однако ни в коем случае эти результаты не используют как способ идентификации. Адвокат подчеркнул, что не слышал, чтобы в мире кого-то осуждали за схожесть походки.

Не вижу каких-либо намеков на то, что в деле существуют доказательства,

– отметил он.

По его мнению, у любого рядового наблюдателя по этому делу так же не сложилось впечатление, что эти лица могут быть причастными к совершению этого преступления.

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