Не воевали против фашистов: какие ветераны сидели у Путина на параде в Москве
Источник:"Агентство"
Владимир Путин на своем параде сидел рядом с двумя ветеранами. Однако оказалось, что ни один из них не воевал против фашистов.
По информации СМИ, один из ветеранов в составе НКВД воевал против подполья в Украине, второй – участвовал в подавлении "Пражской весны".
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С кем сидел Путин
Справа от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин. Во время Второй мировой он так и не попал на фронт. Однако в 1944 году его в составе НКВД отправили во Львовскую область "выполнять операции по ликвидации националистического подполья". Сам Двойкин рассказывает, что они "зачищали регион от националистов".
Слева от Путина был Геннадий Зайцев, родившийся в 1934 году. То есть он не мог участвовать в войне. Однако в 1953 году он был призван на военную службу, а в 1959 году начал служить в КГБ.
В 1968 году Зайцев участвовал во введении советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов и "Пражской весны".
Провальный парад в Москве
- Россияне рискнули провести парад до 9 мая в Москве, хотя из-за страха этот шабаш отменили во многих городах.
- Действие получилось жалким. Техники на параде "неожиданно" было не так много.
- Путин снова провозглашал маразматическую речь. Он бросался на Запад, "защищал" традиционные ценности и говорил традиционные пропагандистские тезисы.