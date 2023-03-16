"Не восполняют потери, а увеличивают количество": Россия планирует привлечь еще 400 тысяч контрактников

Россияне планируют привлечь на службу еще 400 тысяч контрактников. Однако военно-политическое руководство страны-агрессора не спешит рассказывать своим гражданам, куда делись мобилизованные.

Выбора у противника нет, ведь люди – единственная возможность получить быстрый результат. Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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"Где предыдущая армия 400 тысяч? Где мобилизованные 300 тысяч? Где они потерялись, на каких фронтах? В Беларуси картошки объелись? Или в Ростове? Там, кстати, очень сильно горит", – отметил бывший сотрудник СБУ.

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Удастся ли набрать людей

В сеть попало немало подтверждений тому, насколько тяжело России давалась первая волна мобилизации. Людей вылавливали буквально в метро и подъездах.

"Мы говорили о том, что следующие волны мобилизации будут завидовать предыдущим – по качеству, количеству, оснащению и мотивации", – напомнил эксперт Украинского института будущего.

Интересно, что россияне анонсируют не "пополнение" армии, а ее "увеличение". "Потерь нет", как говорится.

Это трюк. Они ведь не говорят: "Мы потеряли в Украине 300 тысяч, надо набрать новых". Они говорят: "Мы не восполняем, а расширяем". Юридически у них остается то же количество, но этих людей по факту нет,

– подчеркнул Ступак.

Такая бюрократическая и юридическая игра, говорит он, позволяет россиянам по-прежнему держаться на плаву. Так, они продолжают полагаться только на живую силу, ведь это единственное, что может дать быстрый результат.

Дело в том, что танки и БМП производить долго и дорого, при этом их качество будет на уровне 60-х годов. Ступак акцентирует: технику нужно оснащать тем, чего у россиян нет – иностранные оптика и приборы ночного видения, противотанковые системы и т.д. А воевать надо уже.

"Людей набрать гораздо быстрее. Им не нужны высокие технологии – дали китайский броник с AliExpress, дали шлем, дали автомат – иди воюй. Дешево и сердито", – подытожил Ступак.

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