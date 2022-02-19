"Не впустим олигархов": Британия готова ввести жесткие санкции против России

Великобритания готова ввести против России санкции в случае нового вторжения в Украину. Речь идет и о запрете на въезд российских олигархов.

Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Она также заговорила об ограничениях на рынках капиталов для России.

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В Британии считают, что Россия должна заплатить большую цену в случае вторжения в Украину.

"Олигархи не смогут перемещать свои капиталы, мы усложним жизнь на рынках капиталов российским компаниям. Мы сделаем так, что Россия не сможет работать на долговых рынках", – сказала министр.

Трасс: Россия понимает силу

Министр подчеркнула, что Россия хочет отмотать время назад – до 1990-х годов.

Россия показывает, что к дипломатии не относится серьезно,

– отметила Трасс.

Она также призвала проявить свои сильные стороны, потому что Россия понимает только силу.

Санкции против России: коротко

Владимир Зеленский заявил, что санкции Запада против России будут не нужны, когда уже начнется бомбардировка.

Владимир Путин убежден, что Запад "неизбежно" введет новые санкции против России.

Сенат США подготовил законопроект о немедленных санкциях против России.

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