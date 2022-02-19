"Не впустим олигархов": Британия готова ввести жесткие санкции против России
Источник:Мюнхенская конференция по безопасности
Великобритания готова ввести против России санкции в случае нового вторжения в Украину. Речь идет и о запрете на въезд российских олигархов.
Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Она также заговорила об ограничениях на рынках капиталов для России.
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В Британии считают, что Россия должна заплатить большую цену в случае вторжения в Украину.
"Олигархи не смогут перемещать свои капиталы, мы усложним жизнь на рынках капиталов российским компаниям. Мы сделаем так, что Россия не сможет работать на долговых рынках", – сказала министр.
Трасс: Россия понимает силу
Министр подчеркнула, что Россия хочет отмотать время назад – до 1990-х годов.
Россия показывает, что к дипломатии не относится серьезно,
– отметила Трасс.
Она также призвала проявить свои сильные стороны, потому что Россия понимает только силу.
Санкции против России: коротко
- Владимир Зеленский заявил, что санкции Запада против России будут не нужны, когда уже начнется бомбардировка.
- Владимир Путин убежден, что Запад "неизбежно" введет новые санкции против России.
- Сенат США подготовил законопроект о немедленных санкциях против России.
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