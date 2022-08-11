Не время для громких заявлений, – Зеленский о тех, кто раскрывает оборонные планы Украины

Некоторые граждане и даже военные решают бороться не с оккупантами, а за свой рейтинг в инфопространстве. Это не только играет на руку врагу, но и вредит нашей армии.

Один из военных с высоким званием в интервью одному из СМИ раскрыл планы ВСУ. Этот случай уже расследует СБУ, а руководство армии и государства еще раз просит потреблять информацию из официальных источников и не охотиться за сенсациями, ведь это может стоить жизни наших героических солдат.

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Не нужно делать никаких громких заявлений, это может только навредить

Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам попросил представителей армии и власти воздержаться от комментариев по поводу ситуации на фронте. Особенно не стоит говорить об оборонном замысле Украины или подготовке к операциям по ликвидации российских оккупантов и сил врага.

Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громкости заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов.

– сказал Зеленский.

Он также добавил, что попытка оставить после себя громкие заголовки – это очень безответственно, особенно во время войны. Каждый, кто хочет победы в войне с русскими оккупантами, должен понимать всю ответственность и делать только то, что помогает нашей героической армии.

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