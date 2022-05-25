Не все сразу: мы не освободим Крым за месяц и не сожжем Москву за год

Три месяца полномасштабной войны и планомерного геноцида моего народа.

24 февраля многие украинцы очнулись и поняли, что "началась война". Для меня она не прекращалась восемь лет. Потому я не ждала повестки, не сидела в Киеве до призыва, а уже 23 февраля была в Авдеевке со своим подразделением. Остаюсь с ним до сих пор. Потому что просто не могу по-другому.

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Победим

Мой главный вывод за эти 3 месяца: мы победим, потому что просто не можем по-другому. Сотни тысяч украинцев взяли оружие и пошли убивать оккупантов, потому что имели опыт, подготовку, мотивацию. Или не имели. И просто не могли по-другому. Половина страны волонтерит и сбрасывает последние средства в благотворительные фонды, потому что по разным причинам не может стрелять, но не простит бездействие. Они просто не могут по-другому.

Мы победим в этой войне, потому что по-другому – мы просто все исчезнем. Но это не будет легкая прогулка, сколько бы об этом ни мурчали из телевизора.

Мы не освободим Крым через месяц и не сожжем Москву за год. Да, мы сломали оригинальный план врага и не дали ему захватить всю страну. Но борьба продолжается, и она находится на грани человеческих возможностей и героизма.

Военная жизнь

За эти месяцы мы оставляли деревни, в которые через час заходила русская армия. Мы находились в полной дискомуникации и постоянных возможных окружениях. Мы насыпали русные за шкурку много, помогали "градам" хорошенько работать по квадрату. Забирали технику у россиян. Имели раненых. Были страшно зайбаны, грязные и замерзшие. Спали на бетоне, на каримате и кроватях с пауком.

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Многие переезжали. Постоянно собирали свои манатки и не имели иногда даже возможности их разложить, чтобы обеспечить хоть минимальный уровень "комфорта".

Ели хлебчик и сало. Фантастическая украинская деревня. Ели супчик прямо на капусте и консервации от местных, потому что они варили из последних своих продуктов. Ели свинок из заброшенных сел.

Получали прилеты больших калибров, чувствовали, как работает К-52. По нам.

Видели много потерь. Видели, как выжигают города и зачищают под 0 территорий.

Видели, как наша авиация утюжит русскую и восторженно произносили: "красииииииииво".

Это война

Она не закончится завтра. Ее не нужно романтизировать. Где-то мы побеждаем, где отступаем.

Здесь царит жизнь, смерть, победы и отступления, борьба за каждый клочок. И литры крови, которой залиты эти клочки. Крови наших защитников. Посмотрите сейчас на карту боевых действий. Видите все, что не зарисовано красным?

Каждый свободный километр оплачен жизнью украинца.

На наших глазах делается история, и у нее есть свои законы. Темная ночь перед рассветом, но это еще впереди. А сейчас – борьба и сопротивление. Любой ценой, любыми усилиями.

Стойте крепко. Будьте вместе. Будьте едины. Не поддавайтесь на провокации. Не верьте россиянам. Верьте в Украину. А лучше – делайте для нее все, что в ваших силах.