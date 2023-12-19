"Не всем обязательно жить в Украине": Зеленский о множественном гражданстве

Во время пресс-конференции Владимира Зеленского спросили относительно людей, которые выехали за границу, а также переселенцев. Ответ был несколько неожиданным.

Зеленский считает, что в Украине возможно множественное гражданство. Подробности читайте на 24 Канале.

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Зеленский о множественном гражданстве

Наверное, нужно думать о множественном гражданстве. Соответствующий закон есть, (он касается, – 24 Канал) стран Европейского союза, а мы исторически, в ближайшем будущем там будем – в Европейском Союзе. Потому я не вижу плохого в таких предложениях. О множественном гражданстве я говорил еще до начала полномасштабной войны. Это было в нашей программе,

– сказал он.

Таким образом можно будет поддержать наших людей, которые оказались за границей. Поэтому пора подумать над этим вопросом, но в то же время не перегреть его, потому что там есть тонкие моменты.

Украинцев в мире 60 миллионов

И не всем обязательно жить в Украине. У них есть история, свои семьи. Кто-то родился в Канаде, в Соединенных Штатах. Надо дать им возможность поддерживать Украину,

– считает президент.

Люди смогут ощутить, что они украинцы. Если им удастся открыть в Украине бизнес, и они будут платить налоги, то это будет на пользу нашему государству, пойдет точно в плюс.

Множественное гражданство позволит не потерять людей, которые стали укореняться за границей. Однако лидер государства попросил людей, нашедших работу за границей и начавших там новую жизнь, "не спешить отказываться от гражданства нашего государства".

Большинство вернется из-за границы, если ПВО будет сильнее

Президент уверен в этом. В то же время он поблагодарил тех, кто остается в Украине, ведь это дает моральную поддержку воинам на фронте.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто – знаете, это так важно – кто здесь. Страна есть, страна жива. На улицах есть люди, и это многого стоит,

– сказал он.