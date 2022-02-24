Не выходите из дома, – Терехов обратился к жителям Харькова
Источник:Игорь Терехов в фейсбуке
Россия утром 24 февраля начала новую горячую фазу войны против Украины. Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города не выходить из собственных домов.
Он сообщил, что в связи с ситуацией, школы, садики и другие учреждения не работают.
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Уважаемые харьковчане! Прошу вас сегодня не выходить из дома. Буду вас информировать о происходящем и действиях городских властей в течение дня,
– отметил Игорь Терехов.
При этом общественный транспорт работает в штатном режиме.
Текст публикации Игоря Терехова:
Уважаемые харьковчане!
Прошу вас сегодня не выходить из дома. В связи с усложнившейся ситуацией школы, садики и другие учреждения сегодня не работают – до прояснения ситуации.
При этом общественный транспорт работает в штатном режиме.
Буду вас информировать о происходящем и действиях городских властей в течение дня.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!