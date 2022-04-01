Не забываем добро, – Зеленская поблагодарила Европу, приютившую украинских беженцев

Россия утром 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. Спасаясь от боевых действий, граждане вынуждены были покинуть свои дома.

Свыше 6,5 миллионов человек стали внутренними переселенцами, а 3,6 миллиона уехали за пределы страны, за границу. Большинство беженцев – это дети и женщины.

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Елена Зеленская подчеркнула, что поддерживает любого украинского гражданина и гражданку, отметив, что всех этих людей она считает героями.

Тем, кто покинул страну, спасая детей и родственников, я хочу сказать: ваш поступок был правильным и мужественным. Вы вернетесь в мирную и безопасную страну,

– сказала первая леди.

Жена президента подчеркнула, что очень благодарна Польше, Германии, Франции, Словакии и другим европейским странам, что они:

приютили наш народ;

помогают найти работу,

помогают получить медобслуживание, места в школе или в детском саду.

Украинцы не забывают о добре. Европа стала нашей опорой в этой войне, в которой идет речь и о безопасности Европы,

– добавила Елена Зеленская.

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