Такое мнение высказал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, олигархи имели достаточно времени избежать официального статуса, однако не предприняли соответствующих реальных попыток.

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Малюська: Времени осталось мало

Малюська отметил, что у олигархов было полгода. Более того, суть закона и понимание того, что за него проголосуют было еще гораздо раньше.

Я не заметил, чтобы олигархи реально, по-честному, с первого дня вступления в силу этого закона взялись за структуризацию своего бизнеса и ухода от признаков олигарха, как это предусмотрено законом,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что, конечно, можно "торговаться" и говорить, что срок слишком маленький, но олигархи просто пытаются "протянуть" время. "Этих полгода и было то время, которое мы рассчитали, как достаточное для того, чтобы избавиться от статуса олигарха, если действительно поставить себе такую цель. Времени осталось мало", – отметил он.

"Антиолигархический" закон: что известно

Закон об олигархах является инициативой президента. Об этом Владимир Зеленский объявил еще весной 2021 года.

После того, как нардепы устранили противоречия в документе, глава государства поставил свою подпись к закону.

Документ предусматривает создание правовых рамок, чтобы отделить крупный бизнес от политики. В нем упоминают и прозрачность в контакте олигархов с чиновниками.

Также Зеленский хочет, чтобы ограничения для олигархов действовали не только в Украине, а за границей. СНБО будет работать над взаимодействием с иностранными партнерами.

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