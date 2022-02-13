Таку думку висловив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, олігархи мали достатньо часу уникнути офіційного статусу, проте не зробили відповідних реальних спроб.

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Малюська: Часу залишилося мало

Малюська зауважив, що в олігархів було пів року. Ба більше, суть закону і розуміння того, що за нього проголосують було ще набагато раніше.

Я не помітив, щоб олігархи реально, по-чесному, з першого дня набрання чинності цього закону взялися за структуризацію свого бізнесу і відходу від ознак олігарха, як це передбачено законом,

– наголосив міністр.

Він додав, що, звісно, можна "торгуватися" і говорити, що строк надто маленький, але олігархи просто намагаються "протягнути" час. "Цих пів року і був той час, який ми розрахували, як достатній для того, щоб позбутися статусу олігарха, якщо дійсно поставити собі таку мету. Часу залишилося мало", – відзначив він.

"Антиолігархічний" закон: що відомо

Закон про олігархів є ініціативою президента. Про це Володимир Зеленський оголосив ще навесні 2021 року.

Після того, як нардепи усунули суперечності в документі, глава держави поставив свій підпис до закону.

Документ передбачає створення правових рамок, щоб відокремити великий бізнес від політики. У ньому згадують і прозорість у контакті олігархів з чиновниками.

Також Зеленський хоче, щоб обмеження для олігархів діяли не тільки в Україні, а за кордоном. РНБО працюватиме над взаємодією з іноземними партнерами.

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