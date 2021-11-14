Не заметил открытый люк: в Польше авто наехало на голову украинцу, работавшему в канализации
Источник:Gazeta Wroclawska
В Польше украинский заробитчанин выполнял ремонтные работы в канализационном колодце. Однако его труд прервал наехавший на него автомобиль Volkswagen.
Инцидент произошел во Вроцлаве. Во время выполнения работ голова украинца выглядывала из-под земли наружу, однако этого не заметил водитель легковушки.
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Мужчина находится в больнице
Шасси автомобиля Volkswagen задело голову рабочего и серьезно ранило ее. В результате мужчину госпитализировали с глубоким ранением головы и большой кровопотерей, однако он был в сознании.
В Польше авто наехало на голову украинца / Фото Polska Press
Правоохранители начали расследование этого инцидента. По предварительным данным, украинец не обозначил должным образом место проведения ремонтных работ.
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