Не жалеют и "своих": в Ольховке ВСУ обнаружили яму с телами российских солдат

Наши Вооруженные Силы полностью зачистили село Ольховка в окрестностях Харькова от российских оккупантов. Там обнаружили яму с трупами захватчиков.

Зачистку села проводила 92-я отдельная механизированная бригада. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Оккупанты не обращают внимания даже на "своих"

Олег Синегубов подчеркнул, что обнаруженная яма с телами оккупантов ярко демонстрирует то, что россиянам плевать даже на "своих". Это еще одно доказательство того, что пришедшие на нашу землю захватчики – изверги.

В Ольховке Вооруженные Силы полностью завершили зачистку территории. Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами российских солдат. Это пример того, как эти нелюди поступают даже со своими.

– заявил Синегубов.

Также украинские военные уничтожили большую вражескую колонну с оккупантами, которая направлялась в Изюм, однако доехать туда ей не суждено.

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