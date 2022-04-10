Зачистку села проводила 92-га окрема механізована бригада. Про це повідомив голова Хпарківської ОВА Олег Синєгубов.

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Окупанти не зважають навіть на "своїх"

Олег Синєгубов наголосив, що виявлена яма з тілами окупантів яскраво демонструє те, що росіянам начхати навіть на "своїх". Це ще один доказ того, що загарбники, які прийшли на нашу землю – нелюди.

У Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із “своїми”.

– заявив Синєгубов.

Також українські військові знищили велику ворожу колону з окупантами, яка прямувала до Ізюма. однак доїхати туди їй не судилося.

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