Не ждите применения Россией химического и ядерного оружия, – Зеленский призвал Европу к санкциям

Если бы мир заранее отреагировал на угрозу нападения России и вовремя ввел жестокие санкции против страны-агрессорки и ее лидеров, Украине бы не пришлось жертвовать сотнями жизней своих граждан.

Об этом заявил Владимир Зеленский на международном экономическом форуме в Давосе, сообщает 24 канал. Он добавил, что превентивные действия мира – единственное, что могло предотвратить развязывание войны.

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Зеленский призвал Европу ужесточить санкции

По словам лидера Украины, сейчас важно адаптироваться к новым реалиям и создавать новые инструменты влияния на Россию.

Нужно не реагировать, а действовать, действовать превентивно,

– считает он.

Это означает, что любое промедление лишь вредит нашему государству, а помощь должна быть быстрой и максимальной. Сейчас, по словам Зеленского, Украина создает еще один прецедент для всего мира – народы разных государств поддерживают нас и давят на свою власть, чтобы ввела новые санкции.

"Мы благодарны за поддержку, – добавил президент, – но если бы это произошло еще тогда? Начала ли бы Россия эту войну? Уверен, что и на этот вопрос ответ – нет".