К вероятному нападению украинцы готовы. Об этом Венедиктова заявила на брифинге в Харькове.

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Будет ли оно (вторжение России – 24 канал) или нет, честно вам скажу, что я не знаю,

– сказала генпрокурор.

Она отметила, что живет в Киеве, дети – в Харькове. Венедиктова заверила, что ее семья никуда не будет уезжать. Генпрокуратура тоже будет работать в штатном режиме.

Готовы к любым ситуациям

Венедиктова отметила, что последние 8 лет Украина живет в состоянии войны. Поэтому готовились к различным сценариям заблаговременно.

"Помните, как некоторые экс-генеральные прокуроры посмеивались, что я издала приказ о "тревожном чемодане". Я заканчивала университет внутренних дел, я привыкла жить с "тревожным чемоданом" с того еще времени".

Поэтому чиновница добавила, что это нормально, когда в правоохранительных органах руководители готовы к развитию любых событий. В то же время Венедиктова призвала украинцев быть спокойными. Однако следует понимать, что ситуация может разворачиваться как угодно.

Последние новости об угрозе нападения

В последнее время в информационном пространстве стало больше сообщений о вероятном нападении России. Американские и европейские СМИ 11 февраля даже опубликовали ряд материалов с датами и направлениями атаки.

Ряд стран призвал граждан покидать Украину. В частности, США, Великобритания, Черногория, Япония, Нидерланды и др.

МИД просит украинцев не сеять панику, поскольку государство готово к любым угрозам. Президент Владимир Зеленский тоже подчеркнул, что Украина благодарна за сообщения США, однако наша разведка работает.

В Пентагоне обратились к российскому министру обороны Сергею Шойгу. Его предостерегли от нового нападения на Украину.

Хотя накануне Шойгу уверял, что нападать не собирается.

Важно – Ряд посольств призвали граждан покинуть Украину из-за угрозы вторжения России: