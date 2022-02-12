До ймовірного нападу українці готові. Про це Венедіктова заявила на брифінгу у Харкові.

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Чи буде воно (вторгнення Росії – 24 канал) чи ні, чесно вам скажу, що я не знаю,

– сказала генпрокурорка.

Вона зазначила, що живе в Києві, діти – в Харкові. Венедіктова запевнила, що її сім'я нікуди не виїжджатиме. Генпрокуратура теж працюватиме у штатному режимі.

Готові до будь-яких ситуацій

Венедіктова зазначила, що останні 8 років Україна живе в стані війни. Тому готувались до різних сценаріїв завчасно.

"Пам'ятаєте, як деякі ексгенеральні прокурори посміювалися , що я видала наказ про "тривожну валізу". Я закінчувала університет внутрішніх справ, я звикла жити із "тривожною валізою" з того ще часу", – сказала Венедіктова.

Тому чиновниця додала, що це нормально, коли у правоохоронних органах керівники готові до розвитку будь-яких подій. Водночас Венедіктова закликала українців бути спокійними. Однак слід розуміти, що ситуація може розгортатися як завгодно.

Останні новини про загрозу нападу

Останнім часом в інформаційному просторі побільшало повідомлень про ймовірний напад Росії. Американські та європейські ЗМІ 11 лютого навіть опублікували низку матеріалів з датами і напрямками атаки.

Низка країн закликала громадян покидати Україну. Зокрема, США, Велика Британія, Чорногорія, Японія, Нідерланди тощо.

МЗС просить українців не сіяти паніку, оскільки держава готова до будь-яких загроз. Президент Володимир Зеленський теж наголосив, що Україна вдячна за повідомлення США, однак наша розвідка працює.

У Пентагоні звернулися до російського міністра оборони Сергія Шойгу. Його застерегли від нового нападу на Україну.

Хоча напередодні Шойгу запевняв, що нападати не збирається.

Важливо – Низка посольств закликали громадян залишити Україну через загрозу вторгнення Росії: