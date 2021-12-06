Как сообщил министр обороны Алексей Резников, нынешняя ситуация со скоплением российских войск напоминает ту, которая была весной 2021 года. Россия готовит себе почву для военного вторжения.

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Она (ситуация – 24 канал) подобная, но никто точно не знает, что в голове у российских руководителей. Россия пытается создать для себя спектр возможностей и благоприятную почву, в том числе – для военного сценария,
сказал Резников.

Кратчайший путь к такому сценарию – хаос в Украине, внутренняя дестабилизация, паника, уныние. Именно ради этого кремлевская пропаганда делает информационные вбросы.

Россия забрасывает информацию о вредности вакцинации

В частности, речь идет об использовании движения противников вакцинации против коронавируса. Хотя в самой России активно вакцинируют и военных, и священнослужителей.

А нам в Украину забрасывают, что вакцина – это зло, "чипирование" и так далее. Очень наглядный пример гибридной войны,
пояснил Резников.

Министр считает, что риск эскалации снижается, если партнеры Украины дополняют свои заявления конкретными действиями.

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