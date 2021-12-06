Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, теперішня ситуація зі скупченням російських військ нагадує ту, яка була навесні 2021 року. Росія готує собі підґрунтя для військового вторгнення.

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Вона (ситуація – 24 канал) подібна, але ніхто точно не знає, що в голові у російських керманичів. Росія намагається створити для себе спектр можливостей і сприятливий ґрунт, у тому числі – для військового сценарію,

– сказав Резніков.

Найкоротший шлях до такого сценарію – хаос в Україні, внутрішня дестабілізація, паніка, зневіра. Саме задля цього кремлівська пропаганда робить інформаційні вкиди.

Росія закидає інформацію про шкідливість вакцинацію

Зокрема, мовиться про використання руху противників вакцинації проти коронавірусу. Хоча у самій Росії активно вакцинують і військових, і священнослужителів.

А нам в Україну закидають, що вакцина — це зло, "чипування" і так далі. Дуже наочний приклад гібридної війни,

– пояснив Резніков.

Міністр вважає, що ризик ескалації знижується, якщо партнери України доповнюють свої заяви конкретними діями.

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Коротко про напруження біля кордону України

Першими про посилення російської військової присутності біля кордону України повідомили американські ЗМІ.

За інформацією Резнікова, зараз там перебувають 94 тисячі російських військових.

Вторгнення, вважають у Міноборони, – можливе, проте необов'язкове.

Напруження між Україною та Росією обговорять на перемовинах Володимир Путін та Джо Байден 7 грудня.

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