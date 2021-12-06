Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, теперішня ситуація зі скупченням російських військ нагадує ту, яка була навесні 2021 року. Росія готує собі підґрунтя для військового вторгнення.
До теми Могли б спробувати вдертися, – Резніков пояснив, що зупинило Кремль навесні
Вона (ситуація – 24 канал) подібна, але ніхто точно не знає, що в голові у російських керманичів. Росія намагається створити для себе спектр можливостей і сприятливий ґрунт, у тому числі – для військового сценарію,
– сказав Резніков.
Найкоротший шлях до такого сценарію – хаос в Україні, внутрішня дестабілізація, паніка, зневіра. Саме задля цього кремлівська пропаганда робить інформаційні вкиди.
Росія закидає інформацію про шкідливість вакцинацію
Зокрема, мовиться про використання руху противників вакцинації проти коронавірусу. Хоча у самій Росії активно вакцинують і військових, і священнослужителів.
А нам в Україну закидають, що вакцина — це зло, "чипування" і так далі. Дуже наочний приклад гібридної війни,
– пояснив Резніков.
Міністр вважає, що ризик ескалації знижується, якщо партнери України доповнюють свої заяви конкретними діями.
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Коротко про напруження біля кордону України
- Першими про посилення російської військової присутності біля кордону України повідомили американські ЗМІ.
- За інформацією Резнікова, зараз там перебувають 94 тисячі російських військових.
- Вторгнення, вважають у Міноборони, – можливе, проте необов'язкове.
- Напруження між Україною та Росією обговорять на перемовинах Володимир Путін та Джо Байден 7 грудня.
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