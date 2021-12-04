Не знаю насчет Харькова и Одессы, но даже на Донбассе нас могут залить кровью, – Коцюбайло

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло доверяет данным западной разведки о значительном наращивании присутствия российских войск возле границы. Защитник не уверен в полномасштабном вторжении, однако и без этого последствия могут быть катастрофическими.

Об этом командир 1-й штурмовой роты "Правого сектора" рассказал в интервью. Коцюбайло говорит, что и защитникам видно, как над Украиной "нависают" 100 тысяч военных государства-агрессора.

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На линии фронта нас могут залить кровью, – Герой Украины

Я, правда, сомневаюсь, что это будет такая масштабная война через Харьков или через Одессу. Но даже на линии фронта они могут нас просто залить кровью в Донецкой, Луганской области,

– сказал Коцюбайло.

По мнению Коцюбайло, мировому сообществу это Россия объяснит легко: якобы их войск там нет, а так называемые "республики" захотели выровнять свои административные границы.

Ситуация – самая напряженная за последние 8 лет

Защитник считает, что сейчас – ситуация самая сложная за последние 8 лет войны. Осложнением выступает миграционный кризис на границе Беларуси и непростая внутренняя ситуация в Украине.

Мы же видим, что они (Россия – 24 канал) все роды войск собирают сейчас на границе – это не просто, знаете ли, согнали какие-то пехотные бригады. То есть, каждое подразделение, каждый батальон специализируется на чем-то – прокладка через реки понтонов, транспортировка техники, десантники, пехота, саперы,

– заметил Коцюбайло.

Герой Украины выразил надежду, что в Украине готовятся к возможному наступлению. Он считает главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного максимально достойным человеком с большим авторитетом – как среди военных, так и среди добровольцев.

Дмитрия Коцюбайло первым среди украинских добровольцев наградили званием Героя Украины. Эту награду вручил президент Зеленский в Верховной Раде Украины.

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