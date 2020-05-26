Не знают, чей Крым: Le Monde опубликовало карту, на которой полуостров принадлежит России

Французское издание Le Monde опубликовало карту распространения коронавируса в мире. На этой карте Крым обозначен, как часть России. Ошибку поспешили исправить.

Крым обозначили российским на карте распространения COVID-19

Карту, на которой обозначены масштабы распространения COVID-19 в мире, опубликовали в Le Monde 26 мая. Если навести курсор на Россию, то выделенным, как часть российской территории, становился и Крым.

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Отметим, что ошибку в издании поспешили исправить. Сейчас Крым на карте вернули Украине.



Карта с "русским" Крымом / Скриншот с сайта Le Monde

Карта с украинским Крымом / Скриншот с сайта Le Monde

Ошибки СМИ относительно Крыма

Это не первый раз мировые СМИ путают принадлежность Крыма.

Среди этих случаев: