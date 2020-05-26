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Не знают, чей Крым: Le Monde опубликовало карту, на которой полуостров принадлежит России

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Le Monde опубликовало карту, где Крым принадлежит России
Издание исправило ошибку / Hromadske

Французское издание Le Monde опубликовало карту распространения коронавируса в мире. На этой карте Крым обозначен, как часть России. Ошибку поспешили исправить.

Крым обозначили российским на карте распространения COVID-19

Карту, на которой обозначены масштабы распространения COVID-19 в мире, опубликовали в Le Monde 26 мая. Если навести курсор на Россию, то выделенным, как часть российской территории, становился и Крым.

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Отметим, что ошибку в издании поспешили исправить. Сейчас Крым на карте вернули Украине.

ле монд
Карта с "русским" Крымом / Скриншот с сайта Le Monde

ле монд

Карта с украинским Крымом / Скриншот с сайта Le Monde

Ошибки СМИ относительно Крыма

Это не первый раз мировые СМИ путают принадлежность Крыма.

Среди этих случаев:

  • В начале апреля 2020 года тоже "спалилось" на коронавирусе The New York Times. На карте с COVID-19 Крым обозначили российским.
  • В марте 2020 года такую ​​же ошибку сделал и VOX.
  • В январе 2020 года популярный британский журнал Good Housekeeping назвал оккупированный Крым российским.
  • В июне 2018 года легендарное издание The Times изобразило Крым частью России на карте с локациями чемпионата мира по футболу. За ошибку газета извинилась.
  • В ноябре 2019 года издание The Economist, в качестве иллюстрации к статье о возможном импичменте Трампа, опубликовало карту Украины без Крыма.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости политики Новости Украины Скандал Медиа СМИ Аннексия Крыма Новости Франции
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