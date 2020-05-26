Не знают, чей Крым: Le Monde опубликовало карту, на которой полуостров принадлежит России
Французское издание Le Monde опубликовало карту распространения коронавируса в мире. На этой карте Крым обозначен, как часть России. Ошибку поспешили исправить.
Крым обозначили российским на карте распространения COVID-19
Карту, на которой обозначены масштабы распространения COVID-19 в мире, опубликовали в Le Monde 26 мая. Если навести курсор на Россию, то выделенным, как часть российской территории, становился и Крым.
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Отметим, что ошибку в издании поспешили исправить. Сейчас Крым на карте вернули Украине.
Карта с "русским" Крымом / Скриншот с сайта Le Monde
Карта с украинским Крымом / Скриншот с сайта Le Monde
Ошибки СМИ относительно Крыма
Это не первый раз мировые СМИ путают принадлежность Крыма.
Среди этих случаев:
- В начале апреля 2020 года тоже "спалилось" на коронавирусе The New York Times. На карте с COVID-19 Крым обозначили российским.
- В марте 2020 года такую же ошибку сделал и VOX.
- В январе 2020 года популярный британский журнал Good Housekeeping назвал оккупированный Крым российским.
- В июне 2018 года легендарное издание The Times изобразило Крым частью России на карте с локациями чемпионата мира по футболу. За ошибку газета извинилась.
- В ноябре 2019 года издание The Economist, в качестве иллюстрации к статье о возможном импичменте Трампа, опубликовало карту Украины без Крыма.