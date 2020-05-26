Le Monde приписало Крим Росії: фотодоказ

Французьке видання Le Monde опубліковало карту поширення коронавірусу у світі. На цій мапі Крим позначено, як частину Росії. Помилку поквапились виправити.

Крим позначили російським на карті поширення COVID-19

Карту, на якій позначено масштаби поширення COVID-19 у світі, опублікували у Le Monde 26 травня. Якщо навести курсор на Росію, то виділеним, як частина російської території, ставав і Крим.

До теми Угорський телеканал назвав Крим російським: відео

Зазначимо, що помилку у виданні поспішили виправити. Зараз Крим на карті повернули Україні.



Карта з "російським" Кримом / Скриншот з сайту Le Monde

​Карта з українським Кримом / Скриншот з сайту Le Monde

Помилки ЗМІ щодо Криму

Це не вперше світові ЗМІ плутають щодо приналежності Криму.

Серед цих випадків: