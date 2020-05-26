Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Le Monde приписало Крим Росії: фотодоказ

-
Le Monde опублікувало карту, що Крим належить Росії
Видання виправило помилку / Hromadske

Французьке видання Le Monde опубліковало карту поширення коронавірусу у світі. На цій мапі Крим позначено, як частину Росії. Помилку поквапились виправити.

Крим позначили російським на карті поширення COVID-19

Карту, на якій позначено масштаби поширення COVID-19 у світі, опублікували у Le Monde 26 травня. Якщо навести курсор на Росію, то виділеним, як частина російської території, ставав і Крим.

До теми Угорський телеканал назвав Крим російським: відео

Зазначимо, що помилку у виданні поспішили виправити. Зараз Крим на карті повернули Україні.

ле монд
Карта з "російським" Кримом / Скриншот з сайту Le Monde

ле монд

Карта з українським Кримом / Скриншот з сайту Le Monde

Помилки ЗМІ щодо Криму

Це не вперше світові ЗМІ плутають щодо приналежності Криму.

Серед цих випадків:

  • На початку квітня 2020 року теж "спалилось" на коронавірусі The New York Times. На карті з COVID-19 Крим позначили російським.
  • У березні 2020 року таку саму помилку зробило і VOX.
  • У січні 2020 року популярний британський журнал Good Housekeeping назвав окупований Крим російським. 
  • У червні 2018 року легендарне видання The Times зобразило Крим частиною Росії на карті з локаціями чемпіонату світу з футболу. За помилку газета вибачилась.
  • У листопаді 2019 року видання The Economist, як ілюстрацію до статті про можливий імпічмент Трампу, опублікувало карту України без Криму.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Скандал Медіа Новини України Новини політики ЗМІ Анексія Криму Новини Франції
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Тищенко проти Ткаченка: кого оберуть "слуги" кандидатом в мери Києва
сьогодні , 15:00 Тищенко проти Ткаченка: кого оберуть "слуги" кандидатом в мери Києва
Володимир Фесенко
Місцеві вибори та "гречкосійство": аналіз спірного законопроєкту партії "Слуга народу"
сьогодні , 14:28 Місцеві вибори та "гречкосійство": аналіз спірного законопроєкту партії "Слуга народу"
Ярослав Голобородько
Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку
25 травня , 21:11 Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку
Тетяна Панасюк