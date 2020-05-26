Le Monde приписало Крим Росії: фотодоказ
Французьке видання Le Monde опубліковало карту поширення коронавірусу у світі. На цій мапі Крим позначено, як частину Росії. Помилку поквапились виправити.
Крим позначили російським на карті поширення COVID-19
Карту, на якій позначено масштаби поширення COVID-19 у світі, опублікували у Le Monde 26 травня. Якщо навести курсор на Росію, то виділеним, як частина російської території, ставав і Крим.
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Зазначимо, що помилку у виданні поспішили виправити. Зараз Крим на карті повернули Україні.
Карта з "російським" Кримом / Скриншот з сайту Le Monde
Карта з українським Кримом / Скриншот з сайту Le Monde
Помилки ЗМІ щодо Криму
Це не вперше світові ЗМІ плутають щодо приналежності Криму.
Серед цих випадків:
- На початку квітня 2020 року теж "спалилось" на коронавірусі The New York Times. На карті з COVID-19 Крим позначили російським.
- У березні 2020 року таку саму помилку зробило і VOX.
- У січні 2020 року популярний британський журнал Good Housekeeping назвав окупований Крим російським.
- У червні 2018 року легендарне видання The Times зобразило Крим частиною Росії на карті з локаціями чемпіонату світу з футболу. За помилку газета вибачилась.
- У листопаді 2019 року видання The Economist, як ілюстрацію до статті про можливий імпічмент Трампу, опублікувало карту України без Криму.