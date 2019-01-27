Не гречкой единой: о новых способах незаконной агитации и подкупа избирателей

Спортивный инвентарь, конфеты, медицинские услуги и бесплатные газеты – такими и не только подарками кандидаты в президенты Украины активно пытаются понравиться электорату. Несмотря на то, что все это – незаконно и за такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

Почти месяц назад стартовала предвыборная кампания. За это время ЦИК зарегистрировала уже 20 кандидатов, готовых потягаться за пост президента. Случаев раздачи гречки пока не фиксировали, но кандидаты задабривают и манипулируют избирателями во все доступные способы.

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Одесщина. В Одессе в официальных палатках кандидата Юлии Тимошенко раздают газету, где указаны рейтинги, которые называют именно "Леди Ю" безоговорочным лидером. При этом деталей – например, сколько людей приняли участие в опросе – не рассказывают, хотя по закону должны бы.



"Безоговорочный" лидер – и никаких других вариантов: так считают авторы газеты

А Одесщиной курсируют медицинские автомобили – это президентский проект "Мобильная поликлиника". Через кардиолога, офтальмолога и диагностику Петр Порошенко планирует достучаться до сердец двадцати тысяч электората.



"Программа президента Украины" – чтобы все знали, кому обязаны здоровьем

Тернопольщина. Фамилия, сведения о семье и адрес нужно указать, чтобы получать бесплатную газету от Олега Ляшко. Таким образом Ляшко через газету собирает персональные данные и политические предпочтения.

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Черниговщина. К слову, эти два кандидата – Ляшко и Тимошенко – начали агитацию еще перед праздниками, даже в образовательных учреждениях, где это строго запрещается. В частности, Юлия Тимошенко раздавала конфеты в детских садах, а Олег Ляшко – прибег к переодеваниям в Деда Мороза.



Олег Ляшко переоделся в Деда Мороза и пошел в детский сад – к детям

Житомирщина. На спорт и здоровье сделал ставку Петр Порошенко. Трогательная история: якобы действующий президент проезжал мимо поселок на Житомирщине и увидел, как ребята играют в хоккей самодельными клюшками из палок. Увиденное так умилило гаранта, что тот подарил новые, а к ним и шлемы. Такие стоят три тысячи гривен. Информацию о поступке Порошенко, конечно, опубликовал в социальных сетях.



Счастливые ребята из Житомирщины благодарно салютируют президенту за новые шлемы

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Как действовать, если вы заметили попытку подкупа избирателя? Гречкосейство – типичная для выборов технология, но с ним можно бороться: для этого нужно обратиться в полицию. За нарушение закона виновные могут получить наказание – ограничение свободы до трех лет. Могут – и должны. К тому же, и кандидаты, которые подкупают, и избиратели, которые поддаются на подкуп.



Как будут проходить выборы в Украине