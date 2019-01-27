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      Не гречкой единой: о новых способах незаконной агитации и подкупа избирателей

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      Спортивный инвентарь, конфеты, медицинские услуги и бесплатные газеты – такими и не только подарками кандидаты в президенты Украины активно пытаются понравиться электорату. Несмотря на то, что все это – незаконно и за такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

      Почти месяц назад стартовала предвыборная кампания. За это время ЦИК зарегистрировала уже 20 кандидатов, готовых потягаться за пост президента. Случаев раздачи гречки пока не фиксировали, но кандидаты задабривают и манипулируют избирателями во все доступные способы.

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      Одесщина. В Одессе в официальных палатках кандидата Юлии Тимошенко раздают газету, где указаны рейтинги, которые называют именно "Леди Ю" безоговорочным лидером. При этом деталей – например, сколько людей приняли участие в опросе – не рассказывают, хотя по закону должны бы.

      Тимошенко
      "Безоговорочный" лидер – и никаких других вариантов: так считают авторы газеты

      А Одесщиной курсируют медицинские автомобили – это президентский проект "Мобильная поликлиника". Через кардиолога, офтальмолога и диагностику Петр Порошенко планирует достучаться до сердец двадцати тысяч электората.

      Клініка
      "Программа президента Украины" – чтобы все знали, кому обязаны здоровьем

      Тернопольщина. Фамилия, сведения о семье и адрес нужно указать, чтобы получать бесплатную газету от Олега Ляшко. Таким образом Ляшко через газету собирает персональные данные и политические предпочтения.

      Читайте также: Предвыборная агитация в Украине: сколько нарушений законодательства обнаружили правоохранители

      Черниговщина. К слову, эти два кандидата – Ляшко и Тимошенко – начали агитацию еще перед праздниками, даже в образовательных учреждениях, где это строго запрещается. В частности, Юлия Тимошенко раздавала конфеты в детских садах, а Олег Ляшко – прибег к переодеваниям в Деда Мороза.

      Ляшко
      Олег Ляшко переоделся в Деда Мороза и пошел в детский сад – к детям

      Житомирщина. На спорт и здоровье сделал ставку Петр Порошенко. Трогательная история: якобы действующий президент проезжал мимо поселок на Житомирщине и увидел, как ребята играют в хоккей самодельными клюшками из палок. Увиденное так умилило гаранта, что тот подарил новые, а к ним и шлемы. Такие стоят три тысячи гривен. Информацию о поступке Порошенко, конечно, опубликовал в социальных сетях.

      Житомир
      Счастливые ребята из Житомирщины благодарно салютируют президенту за новые шлемы

      Читайте также: Стадный инстинкт играет на руку кандидатам в президенты: как уберечься от манипуляций

      Как действовать, если вы заметили попытку подкупа избирателя? Гречкосейство – типичная для выборов технология, но с ним можно бороться: для этого нужно обратиться в полицию. За нарушение закона виновные могут получить наказание – ограничение свободы до трех лет. Могут – и должны. К тому же, и кандидаты, которые подкупают, и избиратели, которые поддаются на подкуп.

      Вибори
      Как будут проходить выборы в Украине

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Новости Житомира Олег Ляшко Петр Порошенко Новости Чернигова Тернополь Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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