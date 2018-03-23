Не работает экран: пользователи массово жалуются на проблемы с Galaxy S9

У владельцев флагманских смартфонов от Samsung Galaxy S9 возникли проблемы с телефоном. Как они сообщают в соцсетях, у смартфонов перестал работать экран.

Об этом пишет издание Engadget.

В большинстве случаев, экран Galaxy S9 не реагирует на прикосновения. При этом, некоторые из пользователей решил проблему просто сбросив настройки по умолчанию. Однако, у большинства пользователей проблему так и не удалось устранить.

Читайте также: Какова реальная стоимость Samsung Galaxy S9 +: расчёт экспертов

Информацию о неисправности уже подтвердили в Samsung, и добавили что продолжают следить за проблемой, чтобы понять действительно ли она является массовой, или только ограничивается несколькими устройствами.

К слову, 23 марта в Украине стартовали продажи флагманских смартфонов Samsung. Samsung Galaxy S9/S9 + можно купить в Украине по цене 27 999 гривен и 31 999 гривен соответственно, в трех цветах: Midnight Black, Titanium Gray, Lilac Purple.