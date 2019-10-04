Не стоит ему доверять: Волкера возмутило использование Луценко как источника информации

Экс-спецпредставитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер дал показания в Конгрессе по делу о скандальном разговоре Трампа и Зеленского. Во время своего выступления он рассказал, что просил украинскую власть не вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов.

В своих показаниях экс-спецпредставитель, в частности, упоминал, что у украинского правительства было много вопросов к нему из-за задержке военной помощи, сообщает CNN.

К слову: Трамп просил еще одну страну начать расследование против Байдена

Сам Курт Волкер признался,что в вопросе с военной помощью для Украины он даже не мог объяснить происходящего.

Отдельно бывший специальный представитель Госдепа выразил обеспокоенность из-за использования в качестве источника информации бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Мол, тот не заслуживает доверия.

Что известно о скандал с разговором Трампа и Зеленского?25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.



Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.