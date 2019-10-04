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      Не варто йому довіряти: Волкера обурило використання Луценка як джерела інформації

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      Курт Волкер виступив перед Конгресом США у справі Трампа – Зеленського
      Курт Волкер виступив перед Конгресом США у справі Трампа – Зеленського / bbc.com

      Ексспецпредставник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер дав свідчення у Конгресі у справі про скандальну розмову Трампа і Зеленського. Під час свого виступу він розповів, що просив українську владу не втручатися у внутрішні справи Сполучених Штатів.

      У своїх свідченнях ексспецпредставник, зокрема, згадував, що в українського уряду було багато запитань до нього через затримку військової допомоги, повідомляє CNN.

      До слова: Трамп просив ще одну країну почати розслідування проти Байдена

      Сам Курт Волкер зізнався, що у питанні з військовою допомогою для України він навіть не міг пояснити того, що відбувається.

      Окремо колишній спеціальний представник Держдепу висловив стурбованість через використання у якості джерела інформації колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка. Мовляв, той не заслуговує на довіру.

      Що відомо про скандал з розмовою Трампа і Зеленського?25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Новини США Курт Волкер Володимир Зеленський Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа Імпічмент Трампа Юрій Луценко
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