Не варто йому довіряти: Волкера обурило використання Луценка як джерела інформації

Ексспецпредставник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер дав свідчення у Конгресі у справі про скандальну розмову Трампа і Зеленського. Під час свого виступу він розповів, що просив українську владу не втручатися у внутрішні справи Сполучених Штатів.

У своїх свідченнях ексспецпредставник, зокрема, згадував, що в українського уряду було багато запитань до нього через затримку військової допомоги, повідомляє CNN.

До слова: Трамп просив ще одну країну почати розслідування проти Байдена

Сам Курт Волкер зізнався, що у питанні з військовою допомогою для України він навіть не міг пояснити того, що відбувається.

Окремо колишній спеціальний представник Держдепу висловив стурбованість через використання у якості джерела інформації колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка. Мовляв, той не заслуговує на довіру.

Що відомо про скандал з розмовою Трампа і Зеленського?25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.



Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.