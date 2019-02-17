Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори

У Москві придумали, як обійти заборону на участь російських спостерігачів на виборах 31 березня.

Верховна Рада України ухвалила важливу поправку до виборчого законодавства: згідно із нею, російським спостерігачам – як представникам країни-агресора – заборонено брати участь у президентських та парламентських виборах в Україні. Москва спочатку образилася, потім заявила, що не дуже їй і хотілося їхати на українські вибори, а потім почала вигадувати обхідні маневри. В цілому ж хроніки російської хитродупості виглядають так.

Етап перший: ми їдемо, бо нас запросили

Майже одночасно з голосуванням у парламенті очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що на українські вибори Росію запросила ОБСЄ, а відтак, мовляв, окремих запрошень від Києва РФ не потрібно. І що російські спостерігачі поїдуть на наші дільниці саме у складі ОБСЕ. Вже й відібрані дві кандидатури – обидві жіночі, аби обійти заборону на в'їзд чоловіків з Росії у віці від 16 до 60. Йшлося про членкиню Російського громадського інституту виборчого права Єлизавету Борисову та співробітницю Інституту громадської електоральної дипломатії Крістіну Богданову.

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Дами вже пакували валізи й збиралися прибути до Києва 11 лютого, коли згадане вище рішення ВР перебило їм всі плани. В Кремлі на нього відреагували дуже болісно. Речник Путіна Дмитро Пєсков натякнув, що у Києва можуть бути проблеми з легітимністю виборів.

Ви знаєте, що негативне ставлення до дій української влади по темі спостерігачів було висловлено з боку ОБСЄ. Ми також вважаємо неприпустимими будь-які обмеження на роботу російських спостерігачів, і вважаємо, що подібні дискримінаційні заходи природним чином призведуть до зниження рівня легітимності проведених виборів,

– заявив він.

В ОБСЄ тим часом обурилися теж. Директорка Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгбйорг Сольрун Гісладоттір заявила, що ухвала Верховної Ради суперечить міжнародним принципам контролю за виборами.

Рішення відмовити у можливості акредитації громадянам однієї держави-учасниці не має прецеденту і суперечить зобов'язанням всіх держав-учасників запрошувати спостерігачів з будь-яких інших держав-учасниць ОБСЄ, які можуть побажати спостерігати за ходом виборів в тій мірі, в якій це дозволено законом,

– виголосила пані Гісладоттір.

Вочевидь, в ОБСЄ не вважають, що така "дрібниця", як розв'язана Росією війна, корегує ставлення до цієї держави. Або ж місія, як завжди, примудрилася цю саму війну взагалі не побачити.



В ОБСЄ вважають, що Україна чинить не демократично, не пускаючи на свої вибори агресора

На цьому етапі на бік Росії став навіть спецпредставник Держдепу США Курт Волкер.

Це нормально, якщо російські спостерігачі поїдуть на вибори. Але під керівництвом БДІПЛ. Ніяких ігор. Україні необхідно довіряти своїм власним демократичним інститутам,

– заявив Волкер.

Не цілком зрозуміло, щоправда, було, до чого тут власні демократичні інститути України, якщо наша держава просто не бажає бачити своїх ворогів та окупантів у складі жодних контролюючих місій. Здається, це цілком природне небажання. Хоча світові, вочевидь, ввижається дещо протилежне.

Етап другий: всі передумали

Пізніше, щоправда, містер Волкер передумав: він усвідомив ту загрозу, яку несуть російські спостерігачі на українських виборах. А усвідомивши, миттю твітнув про своє осяння.

Вітаємо готовність України сприяти роботі місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ. Ми впевнені в тому, що Україна віддана вимогам прозорості, а також проведенню вільних і чесних виборів, – так почав Волкер.

А вже у наступному твіті повідомив таке: "Треба пам'ятати, що Росія є агресором в Україні, а отже застереження України щодо безпеки є реальними".

Слідом за Волкером точку зору змінила і Росія. У Москві вирішили утриматись від спрямування своїх спостерігачів на українські вибори "з міркувань безпеки". Дослівно з вуст російського МЗС це прозвучало так:

Виходячи з міркувань безпеки наших представників у спостережній місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, російська сторона прийняла рішення утриматися від їх спрямування в Україну.

Відтак питання здавалося закритим: серед 800 представників ОБСЄ росіян на українських виборах не мало бути.

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Тим часом експерти-міжнародники заявляли, що для України рішення стосовно росіян не матиме жодних негативних наслідків. "Все залишиться на рівні тих політичних заяв, які є зараз. Ситуація не погіршиться. Просто в звіті після виборів може бути сказано, що Україна частково обмежила доступ спостерігачів до виборів, але якогось розриву не буде. В силу протоколів у ОБСЄ повинна бути збалансована позиція, її представники не можуть робити якісь односторонні заяви. Така природа цієї організації – бути збалансованою – в заявах, в позиціях", – роз'яснював політолог Антон Кучухідзе.

Подібної думки дотримувався й професор кафедри політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань.

Знайдуться окремі особи та організації, які будуть говорити про те, що Україна не пустила, це недемократично тощо. Але, я думаю, що наша позиція досить аргументована, серйозна, і ми можемо тут доводити свою правоту. В даному випадку ми повинні апелювати до нашої позиції і нашого розуміння цінності ОБСЄ. Очевидно, що це абсурдно пускати представників країни, яка воює проти нас.

Етап третій: таки їдемо, бо хочемо зробити на зло

Але Росія не була б Росією, якби не зломила власне слово. 13 лютого у МЗС Росії повідомили, що РФ таки направить своїх спостерігачів до Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, аби вони увійшли до короткострокової місії моніторингу. "Короткострокова місія" означає, що росіяни прибудуть тільки на один день – 31 березня 2019 року. В російському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що вони в курсі про заборону на приїзд довгострокових спостерігачів, а тому відправлять короткострокових.

Дана міра покликана гарантувати прозорість і демократичність виборчих процесів. Російські кандидатури до складу короткострокового компонента місії будуть належним чином спрямовані в БДІПЛ відповідно до отриманого запрошення. Розраховуємо, що їм будуть надані всі необхідні умови для виконання функцій міжнародного спостереження, – додали в МЗС РФ.

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Москва, звісно, може розраховувати на що завгодно, але офіційний Київ непохитний.

Ніяких російських спостерігачів на наших президентських і парламентських виборах ні в яких міжнародних місіях в Україні не буде. Це наше суверенне право – захищати Україну від представників країни-агресора, від тих, хто підтримує війну на Донбасі і крадіжку Криму, хто бреше, що "нас там нет",

– емоційно відреагувала на наміри росіян перша заступниця Ірина Геращенко.

При цьому перший віце-спікер підкреслила, що росіяни не можуть спостерігати за українськими виборами доти, "доки РФ не віддасть нам Крим і Донбас, не звільнить наших заручників та військовополонених, не забере свою зброю і техніку й не піде геть". У гнівному спічі Геращенко знайшлося місце й для згадки наших міжнародних партнерів з їх відчайдушною сліпотою:

І колись ОБСЄ буде соромно за ці подвійні стандарти. А Україна сьогодні допомагає ООН, РЄ, ОБСЄ і іншим міжнародним організаціям не боятися й не забувати про власні принципи і статути,

– сказала Геращенко.

Крапку над "і" у розмовах про російський вояж поставив президент України Петро Порошенко.

Я як верховний головнокомандувач віддам наказ Держприкордонслужбі України не пустити (спостерігачів від РФ – Авт). І гарантую українському народу, що наказ верховного головнокомандувача буде виконаний, – пообіцяв він.



Мережа відгукнулася оригінальними колажами на можливий приїзд російської місії

Держприкордонслужба й справді може завернути непроханих гостей прямо на контрольно-пропускному пункті, для цього у неї є всі повноваження. Плюс наказ Порошенка. Тож тепер інтрига тільки в тому, чи полізуть росіяни 31 березня в Київ, чи таки обмежаться невдоволеним буркотінням? Задля подальшої акцентуації на нелегітимності виборів цілком можуть полізти, тим більше, що кум Путіна Медведчук вже взяв на озброєння ідею з нелегітимністю й обіцяє оскаржити результати виборів у суді – якими б вони не були. Але це вже інша історія.

Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів? Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення у РФ назвали "міркування безпеки" для своїх представників.

Проте 12 лютого у Росії вже відмовилися від своїх слів та заявили, що відстоюватимуть право відправляти власних спостерігачів в Україну.