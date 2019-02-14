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      У марсіанів більше шансів, – Клімкін про спостерігачів Росії на виборах в Україні

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      У марсіанів більше шансів, – Клімкін про спостерігачів Росії на виборах в Україні
      У марсіанів більше шансів, – Клімкін про спостерігачів Росії на виборах в Україні / Фото з відкритих джерел

      У Росії заявляють, що збираються використати «своє право» брати участь у міжнародному спостереженні за президентськими виборами в Україні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував наміри Росії.

      Павло Клімкін вважає, що у Росії мало шансів спостерігати за виборами в Україні. Про це він написав у Twitter.

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      Міністр закордонних справ України написав, що "хтось ніяк не заспокоїться з російськими спостерігачам на президентських виборах в Україні".

      У марсіан більше шансів поспостерігати за українськими виборами. Якщо, звичайно, встигнуть пройти всі процедури і приєднатися до ОБСЄ. Але їм краще дотримуватися її основоположних принципів,
      – написав Клімкін.

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

      8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення у РФ назвали "міркування безпеки" для своїх представників.

      Проте 12 лютого у Росії вже відмовилися від своїх слів та заявили, що відстоюватимуть право відправляти власних спостерігачів в Україну.

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      Теги: Новини України Павло Клімкін Україна – Росія Президентські вибори 2019 Новини політики Новини Росії ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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