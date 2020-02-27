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      Не верю, что Россия хочет закончить войну на Донбассе, – Волкер

      - Читати новину українською

      Курт Волкер убежден, что Россия, несмотря на последние договоренности в нормандском формате, не заинтересована в окончании войны на Донбассе. Поэтому сейчас стоит делать все для того, чтобы Путин понял: продолжать оккупацию Украины не стоит.

      Такое мнение бывший специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины высказал в интервью Укринформу. Он пояснил, что Кремль вполне устраивает нынешняя ситуация.

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      Я не верю, что Россия намерена завершить войну. Я думаю, что для них вполне комфортна нынешняя ситуация,
      – подчеркнул Волкер.

      Дипломат добавил, что для Украины это не является новостью. Поэтому задача нашего государства – продолжать укреплять собственные позиции.

      "Потому все другие шаги по укреплению Украины – в демократической, политической, экономической сферах, по построению прочного, жизнеспособного и безопасного общества – это то, что сейчас имеет важнейшее значение. Это также продемонстрирует президенту Путину, что продолжать оккупацию части Украины – не стоит того", – отметил Волкер.

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      Также бывший спецпредставитель США добавил, что заслугой пятого президента Петра Порошенко является восстановление армии Украины и остановка прямой агрессии Путина. В то же время действующий глава государства Владимир Зеленский сделал умно, когда заявил о готовности нашей страны идти на мирные инициативы.

      Зеленский занял четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы, делать шаги вперед. Таким образом он не дал россиянам выйти из-под международного давления и вернул его обратно, на Россию, заявив, что Украина готова попробовать продвигаться дальше. Но возникает вопрос – что Москва готова сделать для этого? И я думаю, это сработало,
      подытожил Волкер.

      Как Россия проявляет свою агрессию в Украине?Россия вторглась в Украину 6 лет назад, аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. Все эти годы агрессор помогает боевикам, перебрасывает им оружие, тяжелую технику и даже своих российских военных. Все действия главарей боевиков напрямую контролирует Кремль.

      В последнее время на Донбассе есть определенное обострение со стороны врага. Так, 18 февраля российские наемники пытались прорваться через линию столкновения возле Золотого, однако украинские военные достойно удержали наши позиции. Оккупанты 5 часов атаковали позиции ВСУ. К сожалению, во время боя погиб боец Максим Хитайлов, еще 3 получили ранения, а 2 – контузию.

      війна на Донбасі, окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Война на Донбассе Оккупированные территории Курт Волкер Петр Порошенко
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