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      Не вірю, що Росія хоче закінчити війну на Донбасі, – Волкер

      - Читать новость на русском
      Волкер розповів, що не вірить у бажання Росії закінчити війну на Донбасі / Фото 24 каналу

      Курт Волкер переконаний, що Росія попри останні домовленості в нормандському форматі не зацікавлена у закінченні війни на Донбасі. Тому зараз варто робити усе для того, аби Путін зрозумів: продовжувати окупацію України не варто.

      Таку думку колишній спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України висловив в інтерв'ю Укрінформу. Він пояснив, що Кремль цілком влаштовує теперішня ситуація.

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      Я не вірю, що Росія має намір завершити війну. Я думаю, що для них цілком комфортна нинішня ситуація,
      – наголосив Волкер.

      Дипломат додав, що для України це не є новиною. Тому завдання нашої держави –  продовжувати зміцнювати власні позиції.

      "Через це, всі інші кроки щодо зміцнення України – у демократичній, політичній, економічній сферах, щодо побудови міцного, життєздатного й безпечного суспільства – це те, що зараз має найважливіше значення. Це також продемонструє президенту Путіну, що продовжувати окупацію частини України – не варте того", – відзначив Волкер.

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      Також колишній спецпредставник США додав, що заслугою п'ятого президента Петра Порошенка є відновлення армії України та зупинка прямої агресії Путіна. Водночас чинний глава держави Володимир Зеленський зробив розумно, коли заявив про готовність нашої держави йти на мирні ініціативи.

      Зеленський зайняв чітку позицію, заявивши про готовність іти на мирні ініціативи, робити кроки вперед. Таким чином він не дав росіянам вийти з-під міжнародного тиску й повернув його назад, на Росію, заявивши, що Україна готова спробувати просуватися далі. Але виникає запитання – що Москва готова зробити для цього? І я думаю, це спрацювало,
      – підсумував Волкер.

      Як Росія проявляє свою агресію в Україні? Росія вдерлася в Україну 6 років тому, анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі. Усі ці роки агресор допомагає бойовикам, перекидає їм зброю, важку техніку та навіть своїх російських військових. Усі дії ватажків бойовиків напряму контролює Кремль. 

      Останнім часом на Донбасі є певне загострення з боку ворога. Так, 18 лютого російські найманці намагалися прорватися через лінію зіткнення біля Золотого, проте українські військові гідно втримали наші позиції. Окупанти 5 годин атакували позиції ЗСУ. На жаль, під час бою загинув боєць Максим Хітайлов, ще 3 отримали поранення, а 2 – контузію. 

      війна на Донбасі, окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Війна на Донбасі Окуповані території Курт Волкер
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