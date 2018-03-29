Не знали государственного языка: в Эстонии уволили с работы 12 спасателей

В Эстонии спасательный департамент Ида-Вирумааского уезда уволил 12 работников из-за недостаточного владения государственным языком. Отметим, что Ида-Вирумаа – преимущественно русскоязычный уезд на северо-востоке Эстонии.

Об этом сообщает Err.ee.

Такое массовое увольнение спасателей в руководстве департамента объяснили тем, что работники не смогли улучшить свои знания государственного языка в течение 8 лет, а именно с 2010 года.

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Причина увольнения заключается в том, что для спасателей законом установлены языковые требования, соответствующие категории эстонского языка B1. Эти 12 работников, с которыми мы прекращаем трудовые отношения с 29 марта, практически не владеют эстонским языком,

– рассказал руководитель восточно-эстонского спасательного центра Айлар Хольцман.

Он также отметил, что с 2010 года спасательный центр организовывал ежегодные языковые курсы, на которые за 8 лет потратил более 70 тысяч евро. В результате 23 человека смогли сдать экзамен на B1, еще по 4 спасателя сдали экзамен на B2 и С1.

"В отношении тех, у кого речь вообще не улучшилась, кто не пытался отвечать требованиям, мы решили освободить место для молодых ребят, которые согласны отправиться учиться в Вяйке-Маарив", – заявил Хольцман.

Издание отметило, что в Идаском спасательном центре рабочая квота в 48 работников превышена на трех человек, в отличие от других региональных центров. Поэтому вакансии после увольнения такого количества работников там намерены заполнить в ближайшие полгода.

К слову, 26 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести деятельность органов власти государства исключительно на казахский язык.