Не знали державної мови: в Естонії звільнили з роботи 12 рятувальників

В Естонії рятувальний департамент Іда-Вірумааського повіту звільнив 12 працівників через недостатнє володіння державною мовою. Зазначимо, що Іда-Вірумаа – переважно російськомовний повіт на північному сході Естонії.

Про це повідомляє Err.ee.

Таке масове звільнення рятувальників у керівництві департаменту пояснили тим, що працівники не змогли покращити свої знання державної мови протягом 8 років а саме з 2010 року.

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Причина звільнення полягає в тому, що для рятувальників законом встановлені мовні вимоги, які відповідають категорії естонської мови B1. Ці 12 працівників, з якими ми припиняємо трудові відносини з 29 березня, практично не володіють естонською мовою,

– розповів керівник східно-естонського рятувального центру Айлар Хольцман.

Він також зазначив, що з 2010 року рятувальний центр організовував щорічні мовні курси, на які за 8 років витратив понад 70 тисяч євро. В результаті 23 людини змогли скласти іспит на B1, ще по 4 рятувальники склали іспит на B2 і С1.

"Щодо тих, у кого мова взагалі не покращилась, хто не намагався відповідати вимогам, ми вирішили звільнити місце для молодих хлопців, які згідні вирушити вчитися в Вяйке-Маарів", – заявив Хольцман.

Видання зазначило, що в Ідаському рятувальному центрі робоча квота у 48 працівників перевищена на трьох осіб, на відміну від інших регіональних центрів. Тому вакансії після звільнення такої кількості працівників там мають намір заповнити у найближчі півроку.

До слова, 26 лютого президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв розпорядився перевести діяльність органів влади держави виключно на казахську мову.