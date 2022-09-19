Как путин неадекватно отреагировал на объятия пресс-секретаря Эрдогана: смотрите видео

В Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. В сети заметили странное поведение путина, который в очередной раз убедил всех в том, что ему лучше не появляться на людях.

16 августа в рамках ШОС путин встретился с Реджепом Эрдоганом. Затем в сети появилось видео, как лидер страны-террориста неадекватно реагирует на действия главы пресс-службы президента Турции.

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СМИ распространяют ролик, на котором путин показывает странные жесты. Реакция была вызвана тем, что Ибрагим Калин – пресс-секретарь Эрдогана – поздравил одного из участников саммита объятиями и поцелуем.

Неадекватное поведение президента россии: смотрите забавное видео из телеграммы Андрея Цаплиенко

В своем телеграмм-канале украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко написал, что если бы себя так повел Байден, российское телевидение две недели кричало бы, что у президента Штатов маразм.

Напомним, недавно российская пропагандистка маргарита мимоньян, которую постоянно показывают на федеральных каналах, отметилась очень странным заявлением. Речь не поняли даже ее поклонники.

Как в этом году проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества

По словам Николая Давидюка, путина не уважает никто в мире – даже лидеры стран, с которыми государство-агрессор в "дружеских отношениях". Например, президент Кыргызстана позволил себе опоздать на встречу, дав президенту россии дипломатическую оплеуху.

А вот лидер КНР Си Цзиньпин вообще не пришел на торжественный ужин, оправдав это "ковидными ограничениями". Это также было большим унижением для путина.

Что такое ШОС Это международная межправительственная организация. В нее входят 15 стран Азии, в том числе россия, Китай, Таджикистан, Кыргызстан и другие. Каждый год проходят встречи лидеров государств-членов организации. В этом году саммит прошел в столице Узбекистана Самарканде 15 и 16 сентября.



Источник: Википедия

Однако президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов в интервью 24 каналу сказал, что все-таки отношения Китая и россии становятся все крепче. Вероятно, Пекину выгодна война, поскольку проигрыш Украины – это тоже поражение Соединенных Штатов Америки.

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