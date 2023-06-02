В ДТЭК уже заявили об выключении света в 3 районах. Речь идет о Подольском, Святошинском и Оболонском.
Обратите внимание Похолодание, дожди и грозы: какую погоду прогнозируют в Украине на 3 июня
Кроме того, сообщают, что к вечеру погодная ситуация только усложнится.
Буря в Киеве: смотрите видео Виктории Кутьиной 24 Канала
На некоторых кадрах можно заметить, как ветер несет над городом доски от балкона.
Доски в небе Киева / Скриншоты с видео
В Киеве задерживается общественный транспорт
Из-за непогоды уже стало известно, что в украинской столице задерживается общественный транспорт. Речь идет о трамваях и троллейбусах. Причина – падение деревьев. Специалисты уже выехали на место инцидента.
Людей призывают осторожничать и не выходить из дома без надобности.