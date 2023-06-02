В ДТЭК уже заявили об выключении света в 3 районах. Речь идет о Подольском, Святошинском и Оболонском.

Обратите внимание Похолодание, дожди и грозы: какую погоду прогнозируют в Украине на 3 июня

Кроме того, сообщают, что к вечеру погодная ситуация только усложнится.

Буря в Киеве: смотрите видео Виктории Кутьиной 24 Канала

На некоторых кадрах можно заметить, как ветер несет над городом доски от балкона.

Доски в небе Киева / Скриншоты с видео

В Киеве задерживается общественный транспорт

Из-за непогоды уже стало известно, что в украинской столице задерживается общественный транспорт. Речь идет о трамваях и троллейбусах. Причина – падение деревьев. Специалисты уже выехали на место инцидента.

Людей призывают осторожничать и не выходить из дома без надобности.

Важно! По состоянию на 2 июня штормовое предупреждение было объявлено в ряде областей Украины. Предупреждают, что 3 июня ненастье также продлится. Улучшение погодных условий ожидается уже с 4 июня.