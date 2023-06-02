У ДТЕК вже заявили про вимкнення світла у 3 районах. Мовиться про Подільський, Святошинський та Оболонський.

Зверніть увагу Похолодання, дощі та грози: яку погоду прогнозують в Україні на 3 червня

Окрім того, повідомляють, що до вечора погодна ситуація лише ускладниться.

Негода у Києві: дивіться відео Вікторії Кутьїної 24 Каналу

На деяких кадрах можна зауважити, як вітер несе над містом дошки від балкона.

Дошки у небі Києва / Скриншоти з відео

У Києві затримується громадський транспорт

Через негоду вже стало відомо, що в українській столиці затримується громадський транспорт. Мовиться про трамваї та тролейбуси. Причина – падіння дерев. Спеціалісти вже виїхали на місце інциденту.

Людей закликають бути обережними та не виходити з дому без потреби.

Важливо! Станом на 2 червня штормове попередження оголосили у низці областей України. Попереджають, що 3 червня негода також триватиме. Покращення погодних умов очікують вже з 4 червня.