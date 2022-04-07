В небе над Запорожьем силы ПВО сбили три вражеских ракеты

Последнее время для жителей Запорожья было беспокойным. В частности, ночью раздавались взрывы. Теперь же стало известно, что силам ПВО в ночь на 7 апреля удалось сбить три вражеских ракеты.

Об этом рассказал секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он подчеркнул, что в ночь на 7 апреля хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края.

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Силы ПВО помогли избежать жертв и пострадавших

По предварительной информации, они уничтожили три крылатые ракеты над городом. Поэтому паниковать не нужно,

– подчеркнул он.

Куртев добавил, что отличная работа сил ПВО помогла избежать жертв и пострадавших в эту ночь.

В то же время Куртев напомнил, что сигналы воздушной тревоги не звучат просто так. Поэтому необходимо сразу же отправиться в убежище, как только вы услышали уведомление о воздушной опасности. Это может спасти вам жизнь.

Он поблагодарил тех, кто услышал взрывы, но не распространял информацию об этом. Жителей города он назвал очень ответственными людьми.

Заметим, что за минувшие сутки ВСУ на Запорожье уничтожили 12 оккупантов, 1 танк, 4 боевых бронированных машины, 1 реактивную систему залпового огня, а также 1 автомобиль.

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