Дно – это Небензя: посол России на Совбезе прервал минуту молчания за погибшими украинцами

Россия – страна-перегной. И его граждане ежедневно это подтверждают. Да, посол России на Совбезе Небензя решил прервать минуту молчания за погибшими украинцами.

Сделал он это во время Совбеза. Призвал почтить память погибших украинцев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. После его призыва свое невежество продемонстрировал Василий Небензя.

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Прервал минуту молчания

В момент, когда собравшиеся поднялись со своих мест, не смог удержать себя в руках Обезня. Он решил прервать минуту молчания, начав стучать по микрофону. После этого модератор отметил, что слово дают представителю России.

Мы становимся на ноги, чтобы почтить память всех жертв того, что произошло в Украине, начиная с 2014 года. Всех погибших. Вся жизнь бесценна,

– сказал Небензя.

Небензя цинично прервал минуту молчания: смотрите видео

Не сложно предположить, что этими словами он решил сделать акцент и на россиянах, погибших в Украине. Таким образом, Небензя цинично приравнял жертв российской агрессии и самих агрессоров.