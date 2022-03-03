Опасная провокация: в Крыму оккупанты объявили о сборе "гумпомощи"

Российские оккупанты объявили, что якобы собирают "гумпомощь" для жителей южных областей Украины. Это может оказаться опасной провокацией.

Цинизм россиян не знает границ. Теперь оккупанты лицемерно решили "спасать" украинцев, которых сами же убивают.

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В Крыму оккупанты объявили о сборе "гумпомощи"

Центр противодействия дезинформации при Совете по нацбезопасности и обороне Украины предупреждает о начале очередной информационной кампании оккупанта.

Российская пропаганда распространяет информацию о сборе гуманитарной помощи в Крыму для украинских граждан на Юге Украины,

– отметили в центре.

Так называемая "гуманитарная помощь" якобы должна поступать на территорию Херсонской области.

Местных жителей призывают не доверять сообщениям оккупантов. Это ведь может быть опасной провокацией. В области работают представители Красного Креста, единственные уполномоченные раздавать гуманитарную помощь населению.

Кроме того, в Херсоне также работает ряд продовольственных магазинов, со списком которых можно ознакомиться на ресурсах Херсонского городского совета и на местных телеграм-каналах.

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