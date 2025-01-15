Почему небо над Киевом вечером краснеет: метеорологи рассказали

Киевляне в соцсетях уже не впервые распространяют фото "горящего" неба над Киевом. Метеорологи Укргидрометцентра объяснили причину этого явления.

Специалисты говорят, что такая окраска неба вызвана холодным воздухом и определенным содержанием влаги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Что вызывает красную окраску неба над Киевом

Метеорологи объясняют, что зимой воздух обычно холоднее и чище из-за меньшего содержания влаги. Вследствие этого красные оттенки становятся ярче, ведь пыль и водяной пар меньше влияют на рассеивание.

На морозе в атмосфере могут образовываться микроскопические кристаллы льда. Они преломляют и рассеивают солнечный свет, что также усиливает красные и оранжевые тона,

– добавляют в Укргидрометцентре.

Кроме этого, холодный воздух имеет более высокую плотность, что влияет на преломление света и создает дополнительные условия для усиления красных цветов в закатном небе.

Смотря на это, зимой красное небо на западе выглядит ярче из-за сочетания чистой атмосферы, кристаллов льда и физических свойств света.