Фахівці кажуть, що таке забарвлення неба спричинене холодним повітрям та певним вмістом вологи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Що спричиняє червоне забарвлення неба над Києвом

Метеорологи пояснюють, що взимку повітря зазвичай є холоднішим та чистішим через менший вміст вологи. Внаслідок цього червоні відтінки стають яскравішими, адже пил і водяна пара менше впливають на розсіювання.

На морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду. Вони заломлюють та розсіюють сонячне світло, що також посилює червоні та помаранчеві тони,

– додають в Укргідрометцентрі.

Окрім цього, холодне повітря має вищу щільність, що впливає на заломлення світла та створює додаткові умови для підсилення червоних кольорів у призахідному небі.

Зважаючи на це, взимку червоне небо на заході виглядає яскравішим через поєднання чистішої атмосфери, кристалів льоду та фізичних властивостей світла.