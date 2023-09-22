Небо над Крымом больше не принадлежит оккупантам

События последнего месяца ярко демонстрируют, что российские оккупанты потеряли контроль над воздушным пространством временно оккупированного Крыма. Уничтожение С-400 на мысе Тарханкут, в Евпатории, взрывы в Севастополе, Саках...

Крым для нас как на ладони

Российские оккупанты не контролируют небо над Крымом, и это очевидно. Хотя путь к этому был сложен и долог.

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Да, думаю, уже не все помнят как весной 2022 года, в Крыму начали появляться первые НЛО, на которые безумно реагировали российские средства ПВО.

С 2022 года мы с вами наблюдали за странными инцидентами в Крыму. В основном, когда в воздушное пространство оккупированного Крыма залетал какой-то объект и его сбивало российское ПВО. Казалось бы, был приятен сам факт осознания того, что что-то залетало и беспокоило оккупантов, но последствия этих полетов были гораздо интереснее.

За прошедшие месяцы благодаря таким объектам, залетающим в воздушное пространство Крыма, удавалось не только иногда взрывать склады БК и базы ГСМ, но и регулярно раскрывать ПВО, формировать карты размещения и перемещения эшелона ПВО оккупантов.

И сейчас именно благодаря им слабые места ПВО оккупантов хорошо известны.

Временно оккупированный Крым по состоянию на сегодня как на ладони. Никакие усиления и насыщения его дополнительными средствами ПВО не помогут. Его милитаризовали бездумно и под этим бессмысленным и неэффективным весом он тонет и влечет оккупантов.

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Фактически, как в Черном море для российской черноморской флотилии нет более безопасного места, так же для российских оккупантов нет безопасных мест в самом Крыму. Ведь как бы далеко и глубоко они ни были от админграницы с материком, спасти их от прилета ничто не сможет.