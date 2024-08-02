Зеленский ответил на петицию относительно ругани Филатова в соцсетях

За ругань в соцсетях мэра Днепра Бориса Филатова не могут привлечь к уголовной ответственности. А вот к дисциплинарной – да.

Ранее на сайте президента Украины зарегистрировали петицию об усилении ответственности за публичные оскорбления от чиновников. Речь идет о неоднократных нецензурных высказываниях от Бориса Филатова в адрес граждан.

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Президент ответил на петицию относительно Филатова

Владимир Зеленский отметил, что установление уголовной ответственности за нарушение правил этического поведения должностными лицами требует предварительного тщательного исследования, в частности, по степени общественной опасности.

Глава государства добавил, что на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект "О местном референдуме", в котором, в частности, предлагают с помощью референдумов досрочно прекращать полномочия местных чиновников.

Президент отдельно поблагодарил украинцев за активную гражданскую позицию в вопросе укрепления профессионально-этических норм поведения должностных лиц местного самоуправления и государственных служащих.

Убежден, что высокий авторитет публичной службы является важным признаком демократического общества,

– отметил глава государства.

Сейчас на рассмотрении парламента также находится законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно усовершенствования порядка вступления, прохождения, прекращения государственной службы", положениями которого, среди прочего, является совершенствование принципов привлечения госслужащих к дисциплинарной ответственности.

К слову, ранее Владимир Зеленский также ответил на петицию по бронированию дальнобойщиков. Президент в ответе отметил, что он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать этот вопрос.