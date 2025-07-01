Подмосковный Королев утонул в нечистотах: как выглядят затопленные улицы города
- В городе Королев под Москвой из-за прорыва канализации нечистоты затопили несколько улиц, там отключили водоснабжение.
- Жители жалуются на вонь, а губернатор заявил, что проблемы с водоснабжением ликвидированы.
Из-за прорыва канализации нечистоты затопили несколько улиц подмосковного города Королев. Его жители жалуются на невыносимый запах в окрестностях и проблемы с водоснабжением.
Соответствующие видео распространяют в телеграмм-каналах, передает 24 Канал. Но местные власти уже нашли объяснение.
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Что известно о прорыве канализации в Королеве?
Фекальными водами затопило несколько улиц – от Большой Комитетской, Маяковской, Нестеренко и Тихомирова. На одной из них образовалась дыра в асфальте, которую только оградили.
По словам местных, власть пригоняла тракторы и поливала нечистоты водой, что не дало никакого эффекта – "все продолжает литься реками".
Нечистоты затопили Королев: смотрите видео
После этого жителям отключили водоснабжение, сначала в одном из микрорайонов, а затем – во всем Королеве. Они жалуются – питьевую воду в магазинах раскупили моментально, а надлежащего ее подвоза по районам так и не организовали.
Прорыв канализации в Подмосковье: смотрите видео
Фекальные воды затопили Королев: смотрите фото
В субботу, 26 июля, губернатор Андрей Воробьев сообщил, что во время реконструкции водопровода экскаватор подрядной организации повредил 70-летнюю чугунную трубу. Из-за этого сработала автоматика, которая и перекрыла подачу воды.
По словам чиновника, сейчас аварию ликвидировали, а водоснабжение восстановили. Однако комментарии жителей Королева в местных телеграмм-каналах противоречат этому.
Напомним, еще недавно российскую столицу накрыли аномальные ливни. В Подмосковье из-за непогоды обвалился мост, а некоторые жилые комплексы затопило.