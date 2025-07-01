Подмосковный Королев утонул в нечистотах: как выглядят затопленные улицы города

Из-за прорыва канализации нечистоты затопили несколько улиц подмосковного города Королев. Его жители жалуются на невыносимый запах в окрестностях и проблемы с водоснабжением.

Соответствующие видео распространяют в телеграмм-каналах, передает 24 Канал. Но местные власти уже нашли объяснение.

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Что известно о прорыве канализации в Королеве?

Фекальными водами затопило несколько улиц – от Большой Комитетской, Маяковской, Нестеренко и Тихомирова. На одной из них образовалась дыра в асфальте, которую только оградили.

По словам местных, власть пригоняла тракторы и поливала нечистоты водой, что не дало никакого эффекта – "все продолжает литься реками".

Нечистоты затопили Королев: смотрите видео

После этого жителям отключили водоснабжение, сначала в одном из микрорайонов, а затем – во всем Королеве. Они жалуются – питьевую воду в магазинах раскупили моментально, а надлежащего ее подвоза по районам так и не организовали.

Прорыв канализации в Подмосковье: смотрите видео

Фекальные воды затопили Королев: смотрите фото

В субботу, 26 июля, губернатор Андрей Воробьев сообщил, что во время реконструкции водопровода экскаватор подрядной организации повредил 70-летнюю чугунную трубу. Из-за этого сработала автоматика, которая и перекрыла подачу воды.

По словам чиновника, сейчас аварию ликвидировали, а водоснабжение восстановили. Однако комментарии жителей Королева в местных телеграмм-каналах противоречат этому.

Напомним, еще недавно российскую столицу накрыли аномальные ливни. В Подмосковье из-за непогоды обвалился мост, а некоторые жилые комплексы затопило.